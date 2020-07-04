انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 04 يوليو 2020, 05:57 مساء
انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)

 انطلقت أمس الجمعة بمدينة رقدالين بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين لكرة القدم بملعب الخمسيات السبيخة بمشاركة 12 فريقا.

تم تقسيم الفرق المشاركة وهي الصقور والتحدي والأولمبي والتعاون والطلائع والوفاق والشباب والمحلة والمدينة والوحدة والظهرة والنجمة على ثلاث مجموعات.

وقد تفوق في المباراة الافتتاحية فريق الطلائع على الوفاق بهدفين دون مقابل، وجاءت الأهداف عن طريق نزار الزناتي وأبوالقاسم رمضان الأسود.

وفي المباراة الثانية فاز المحلة على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جاءت أهداف المحلة عن طريق هشام بلاعو هدفين، وحاتم براميطه هدف، أما هدفا الشباب فجاءا عن طريق صلاح الزمزم وحمده جنيفان.

 ويلتقي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف فريق الصقور مع التحدي، والأولمبي مع التعاون عقب المباراة الأولي مباشرة.
وفي تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، أكد عضو اللجنة المشرفة على البطولة والناطق الإعلامي للبطولة أبوزيد المبروك كرناف: «الهدف من البطولة هو استرجاع الروح في أجيال كانت تضيء الملاعب الرياضية في فترات زمنية متفاوتة».

وأضاف: «تعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها داخل مدينة رقدالين، وتحمل 12 فريقا تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، كل مجموعة أربع فرق، وسيكون نظام البطولة حسب اللجنة المشرفة، وهم أبوزيد المبروك كرناف وعبدالحكيم رمضان الأسود وسامي علي قحيص وباسم عمر انداري».

واختتم: «الأول والثاني يترشحان للدور الثاني مع أحسن اثنين ترتيب ثالث، كما تم أيضا تشكيل لجنة فنية ولجنة الطعون ولجنة حكام مكونة من ناجي الوحيشي ومراد طاهر راجح وعبدالسلام التومي وصلاح عبدالرحمن وخليفة الكلابي، وسوف يتم إقامة الدور ربع نهائي والدور نصف النهائي والنهائي، وسيتم تقدم جوائز وكأس البطولة للفريق البطل، لذا نشكر كل الفرق المشاركة في البطولة وكذلك جميع لجان البطولة».

انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)
انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)
انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)
انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)
انطلاق بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين (بوابة الوسط)
أبوزيد كرناف (بوابة الوسط)
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