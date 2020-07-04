القنطري يلتقي مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط

القنطري يلتقي مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، بمكتبه في العاصمة طرابلس، الخميس الماضي، مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط فرج بوبريق، وتناول اللقاء عدة مواضيع، حسب الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

تناول الحديث جميع الفروع والاتفاقات الدولية، وتم من خلال الاجتماع أيضا حلحلة عدة أمور كانت قد واجهت الأكاديمية في وقتٍ سابق، كما اطلع القنطري على التقارير الأخيرة لنشاط الأكاديمية وأبدى ارتياحه وإعجابه.

كما استعرض المدير العام للأكاديمية آخر الدعوات التي وصلت أخيرا من نادي ألكوركون الإسباني وأكاديميات خليجية. وبارك القنطري الإنجاز الذي يحسب للرياضة الليبية بشكل عام، كما حضر اللقاء مدير فرع الخمس هشام الجحاوي.