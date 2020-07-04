القنطري يلتقي مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 04 يوليو 2020, 04:33 مساء
القنطري يلتقي مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، بمكتبه في العاصمة طرابلس، الخميس الماضي، مدير عام أكاديمية فرسان المتوسط فرج بوبريق، وتناول اللقاء عدة مواضيع، حسب الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

تناول الحديث جميع الفروع والاتفاقات الدولية، وتم من خلال الاجتماع أيضا حلحلة عدة أمور كانت قد واجهت الأكاديمية في وقتٍ سابق، كما اطلع القنطري على التقارير الأخيرة لنشاط الأكاديمية وأبدى ارتياحه وإعجابه.

كما استعرض المدير العام للأكاديمية آخر الدعوات التي وصلت أخيرا من نادي ألكوركون الإسباني وأكاديميات خليجية. وبارك القنطري الإنجاز الذي يحسب للرياضة الليبية بشكل عام، كما حضر اللقاء مدير فرع الخمس هشام الجحاوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية