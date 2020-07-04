صلاح مهني: نسعى لعودة نشاط الهوكي تدريجيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 04 يوليو 2020, 03:32 مساء
صلاح مهني (أرشيفية : الإنترنت)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للهوكي اجتماعاً طارئًا في مدينة مصراتة، برئاسة صلاح مهني رئيس الاتحاد الليبي للهوكي، وأعضاء المكتب التنفيذي. وخصص الاجتماع لبحث إمكانية عودة النشاط بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضي لكل الاتحادات منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس جائحة «كورونا المستجد».

وقال صلاح مهني في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» على هامش الاجتماع: «إن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التي تهم آلية عودة النشاط خلال الفترة القليلة المقبلة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لارشادات اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية».

وأضاف: «نشكر محمود الطويل عضو اللجنة الفنية المخصصة لدراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي الذي كانت له مداخلة هاتفية خلال اجتماع المكتب التنفيذي، أوضح خلالها العديد من الأمور الفنية التي رأتها اللجنة لعودة النشاط تدريجيا».

وأكمل في تصريحه إلى «بوابة الوسط»: «تم خلال الاجتماع التطرق إلى العديد من المقترحات، أبرزها إقامة دورة تدريبية للمدربين والحكام كل على حدة عبر الإنترنت في الأيام المقبلة، بالتعاون مع خبراء من مصر، وكذلك السعي لإقامة تجمعات الإعداد البدني للرياضيين، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من السلطات الصحية في البلاد ومنظمة الصحة العالمية».

واختتم: «كذلك إمكانية تجمعات لمنتخبات 19 سنة و21 سنة من أجل الإعداد البدني بعد التوقف الإجباري، وهم في حاجة إلى ذلك، في انتظار عودة النشاط الرياضي، لذا اتحاد الهوكي سيتخذ كل الإجراءات الاحترازية، وأغلب دول العام عرفت كيف تتعايش مع هذا الوباء ونريد عودة النشاط لأن لدينا ارتباطات ومواعيد، ويجب أن تكون الاستعدادات مستمرة دون توقف».

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