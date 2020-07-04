الورفلي يتسلم راية دوري الأبطال من الهوني

مواجهة سابقة بين نجمي الكرة الليبية الورفلي والهوني (أرشيفية: الإنترنت)

كشف سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبدالمنعم باه، عن تحركات جادة بشأن استئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، فضلا عن مصير أمم أفريقيا المقرر إقامتها العام المقبل في الكاميرون، التي قد تتجه نحو إمكانية التأجيل، حيث قال باه، خلال تصريحاته الأخيرة: «نحن نعمل على استئناف جميع مسابقاتنا وعلى الشروط الملزمة لهذا الاستئناف، ونعمل أيضًا على وضع المواعيد الجديدة، ويمكنني القول إن هذا العمل ممل للغاية».

وأضاف: «نتواصل مع الاتحادات المحلية دائمًا للتشاور معهم حول إدارتهم للأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا، واتضح أن 25% من الاتحادات ما زالت مترددة حول حسم مصير مسابقاتهم المحلية بين الإلغاء أو إعادة جدولة المباريات بحلول أغسطس المقبل، فمن الواضح أن هناك مسابقات سيكون من الصعب إعادة جدولتها، مثل حالة كأس أفريقيا للسيدات التي يجب لعبها في نوفمبر المقبل، كما كان من المقرر إجراء التصفيات في أبريل ولكننا اضطررنا إلى تأجيلها بسبب الوباء».

وعن تأجيل أمم أفريقيا 2021، أجاب عبدالمنعم باه قائلًا: «لم يكن على جدول الأعمال قبل شهر التفكير في تأجيل البطولة، ولكن اليوم كلما استمرت الأزمة كان التفكير في هذا السيناريو أمرا واردا، لكن يبقى إجراء البطولة في يناير المقبل على رأس أولوياتنا، كما يعلم الجميع اللعب في شهري يونيو ويوليو بدولة الكاميرون سيكون أمرًا صعبًا بسبب الظروف الجوية، بالإضافة إلى ذلك في يونيو ويوليو 2021 هناك بالفعل الكثير من المنافسة مع اليورو وكوبا أميركا، لذا فإن أفضل وقت لتأجيل كان2021 إلى 2022، ولكن أكرر هذه بدائل والأولوية هي لعب البطولة في موعدها».

يأتي هذا بعد أن وصل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بطلان من مصر ومثلهما من المغرب إلى الدور نصف النهائي، هما الرجاء البيضاوي ويواجه الزمالك والوداد البيضاوي ويواجه الأهلي المصري، أما على صعيد بطولة الكونفدرالية، فسيلعب الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية، لتسيطر المغرب على البطولتين في مراحلها المهمة، الأمر الذي أسهم في مزيد من الترقب والانتظار لحال الاتحادين المصري والمغربي بشأن استئناف النشاط من عدمه.

من جانبه، كشف مدير لجنة المسابقات بـ«كاف» سامسون أدامو موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية. وقال أدامو في تصريحات تلفزيونية لقناة «إم بي سي مصر»: «إن كاف ليس له دخل بالبطولات المحلية، فكل اتحاد محلي له الحق مع حكومته أن يقرر مصير بطولات الموسم، سواء بالاستكمال أو الإلغاء، أما مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فستقام في شهر سبتمبر المقبل، لكن لم نحدد المواعيد النهائية حتى الآن».

وأضاف: «نهائي دوري الأبطال سيقام في الكاميرون، أما نهائي الكونفدرالية فسيلعب في المغرب، ولم يُحدد بعد القرار النهائي بشأن حضور الجماهير للمباريات، وأعتقد أن كاف سيمنح الحرية للاتحادات المحلية، لكي تقرر ذلك وفقا للظروف، فهناك تصور لاستكمال مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، في حال فتح المجال الجوي والمطارات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، قبل بداية البطولة في يناير 2021، فبطولة أمم أفريقيا ستقام في الكاميرون، في يناير وفبراير2021، وسيتم تحديد مواعيد باقي مباريات التصفيات خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلي».

ويضم الرجاء البيضاوي المغربي بين صفوفه المدافع الدولي الليبي سند الورفلي الذي يمني النفس باللقب القاري بجانب لقب الدوري المحلي في المغرب، بعد أن فقد جمهور كرة القدم الليبية الرهان على زميله الآخر حمدو الهوني المحترف بصفوف الترجي الرياضي التونسي لوداعه بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، رغم أنه بطل آخر نسختين، لكنه خرج من ربع النهائي أمام الزمالك المصري، ليتبقى الورفلي أحد أهم أوراق الرجاء البيضاوي أمل الكرة الليبية في التتويج الأفريقي هذا الموسم بجانب المنافسة بقوة على لقب الدوري المحلي فور عودة المسابقة للاستئناف بعد أزمة جائحة «كورونا».