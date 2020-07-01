أسرة «السويحلي» تقوم بزيارة اطمئنان لنجمها السابق محمد التيكالي

أسرة نادي السويحلي تقوم بزيارة اطمئنان لنجمها السابق محمد التيكالي. (إنترنت)

تتواصل المبادرات الإيجابية الرائعة للجنة التسييرية، بأسرة نادي السويحلي الرياضي، بقيامها أمس بزيارة اطمئنان لنجم السويحلي ومدربه السابق محمد التيكالي بمنزله، لتعرضه أخيرًا لوعكة صحية.

وقد سعد النجم التيكالي وأسرته كثيرا بهذه الزيارة التي تدل على الوفاء لكل من أعطى وسكب العرق لقلعة السويحلي، وتمنوا كل التوفيق للنادي ولجنته التسييرية.

ويعد التيكالى لاعبا ومدربا سابقا لفريق السويحلي لكرة القدم خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات، ومعلما تربويا بقطاع التعليم، وتقلد عدة مناصب إدارية بمدينة مصراتة.

وانتقل التيكالي للسويحلي موسم 1981 قادما من فريق الصقور بطبرق، وأفضل مبارياته كلاعب كانت أمام الأهلي بنغازي بملعب بمصراتة العام 1989، وانتهت بفوز فريق السويحلي 1/0، وكمدرب مع السويحلي كانت أمام النصر بملعب مصراتة وانتهت بفوز السويحلي 3/2، وأيضا ضد وداد تلمسان الجزائري بالجزائر، التي انتهت بفوز السويحلي بهدف لصفر.

ولعب لمنتخب ليبيا لكرة القدم فى الفترة من 1981 إلى 1989 وتوقف عن اللعب 1993، وأقيمت له مباراة اعتزال شارك فيها العديد من نجوم الكرة الليبية.