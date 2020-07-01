الدابة عبر منشور له: حافظوا على القنطري فهو خط أحمر

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 01 يوليو 2020, 03:25 مساء
رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة أن بقاء بشير القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني خط أحمر، وأنه يرفض إقالته أو التفكير في ذلك.

وقال الدابة في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن الذي قبله صرفت لهم ميزانيات بقيمة 295 مليون دينار وليس هناك إنجازات، وإن بشير القنطري صرفت له ميزانية بقيمة 60 مليون دينار، وهناك إنشاءات وملاعب»، ملوحا بالوقوف معه وبقوة حسب منشوره.

سبق ووجه الدابة منشورا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج طالب فيه ببقاء القنطري في منصبه، وأنه خط أحمر.

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