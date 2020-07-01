200 مشارك في دورة حكام البوكسينغ العربي عبر الإنترنت

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد منسق دورة حكام البوكسينغ العربي جهاد عشا في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن عدد المسجلين في دورة حكام البوكسينغ العربي عبر الإنترنت وصل إلى 200 حكما للبوكسينغ من 14 دولة عربية.

وأضاف العشا أن التسجيل في الدورة سيتواصل حتى غد الخميس وأن الدورة يشرف عليها الاتحاد العربي للبوكسينغ وستنطلق مساء غد الخميس وتتواصل لخمسة أيام.

ويتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات من بينها أسس ونظريات التدريب وأساليب الكيك بوكسينغ والإصابات الرياضية والمنشطات وأثرها السلبي وسمات وصفات المدرب الناجح والطرق التدريبية والقيم في الحصة التدريبية.