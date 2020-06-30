الجمعية الليبية للدراجات تجهز لطواف السلام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:45 مساء
جانب من فعاليات سباق الدراجات الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

بدأت الجمعية الليبية للدراجات التجهيز لطواف السلام للدراجات العادية، حسبما أفاد نائب رئيس الجمعية نبيل الشيباني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط». 

وقال الشيباني إن الطواف من أربع مراحل ويستهدف أكبر عدد من المشاركين ومن مختلف الأعمار، وإن المشاركة بالدراجات الجبلية، لا بدراجات السباق، وستكون مفتوحة لجميع الأعمار من 17 إلى فوق 60 عامًا.

وتابع أنه سيتم تقسيم الفئات على حسب الأعمار الفئة الأولى من 17 إلى 29 عامًا، والفئة الثانية من 30 إلى 45 عامًا، والثالثة من 46 إلى 55 عاما، والرابعة + 55 عامًا.

وأضاف الشيباني أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز قيمة ستمنح لأصحاب التراتيب العشرة الأولى.

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