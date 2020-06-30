الجمعية الليبية للدراجات تجهز لطواف السلام

بدأت الجمعية الليبية للدراجات التجهيز لطواف السلام للدراجات العادية، حسبما أفاد نائب رئيس الجمعية نبيل الشيباني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط».
وقال الشيباني إن الطواف من أربع مراحل ويستهدف أكبر عدد من المشاركين ومن مختلف الأعمار، وإن المشاركة بالدراجات الجبلية، لا بدراجات السباق، وستكون مفتوحة لجميع الأعمار من 17 إلى فوق 60 عامًا.
وتابع أنه سيتم تقسيم الفئات على حسب الأعمار الفئة الأولى من 17 إلى 29 عامًا، والفئة الثانية من 30 إلى 45 عامًا، والثالثة من 46 إلى 55 عاما، والرابعة + 55 عامًا.
وأضاف الشيباني أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز قيمة ستمنح لأصحاب التراتيب العشرة الأولى.