الفقيه يترأس فريق عمل عودة النشاط الرياضي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 08:36 مساء
الاجتماع الفني الأول لدراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي . (إنترنت)

صدر عن رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة حسين البوسيفي، قرار بتشكيل فريق عمل لوضع تصور عملي لإعادة النشاط الرياضي برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الفقيه.

وضم الفريق مندوب «الأولمبية الليبية» محمود الطويل، وعضو الفريق ومقرره سالم المغربي، وعضوية الأساتذة معمر الهدار وعبدالنبي الرايس وحمزة المهدوي وحسين غيضان ومحمود الأشهب. وكلفت الفريق إعداد تصور خلال أيام ليتم إحالته إلى اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا».

يذكر أن لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة في اجتماعها السابق وضعت خارطة طريق لعودة النشاط الرياضي، في ليبيا توفرت فيها كل الاحتياطات والإجراءات الصحية للرجوع التدريجي للنشاط الرياضي، التى بمكن أن تسهم بشكل فعال في احتواء فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

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