‏لجنتان لحكام القوة البدنية بالمنطقتين الشرقية والغربية

الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية (إنترنت)

صدر عن رئيس لجنة الحكام العليا بالاتحاد الليبي للقوة البدنية، طارق محمد صقر، القراران 1/2 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنتين فرعيتين للحكام بالمنطقتين الغربية والشرقية.

ووفقا لبيان الاتحاد، فإن لجنة حكام المنطقة الغربية ستكون برئاسة محمد أحمد المجدوب، وعضو اللجنة ومقررها علي ميلود نصرات، وعضوية مصطفى خليل التركي.

ولجنة حكام المنطقة الشرقية برئاسة خالد صالح الحداد وعضو اللجنة، والمقرر فتحي جمعة أبوراس، وعضوية عبدالرحمن بدر المجبري.

وأسندت لكل لجنة مهمة تنظيم شؤون التحكيم في مسابقات القوة البدنية التابعة لها، على أن تلتزم بالسياسات العامة للجنة الحكام العليا ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات الواردة في لائحة الحكام.‏