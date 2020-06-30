اتحاد الكرة الليبي يراقب الاجتماع المصيري في «كاف».. الثلاثاء

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يخصص لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم على صعيدي دوري الأبطال و«الكونفدرالية»، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

أكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن لجنته التنفيذية تعقد اجتماعا بالفيديو، وذلك لمناقشة آثار وباء كوفيد 19 على كرة القدم الأفريقية، والأمور المتعلقة به، وسيلي الاجتماع مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد، لإعلان ما تم الاتفاق عليه، وفقا لما علمته «بوابة الوسط» من مصادر.

وبحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد عبر صفحاته الرسمية، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية، ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021، والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

وشدد الأمين العام للاتحاد بالإنابة، عبدالمنعم با، في تصريحات سابقة نشرتها «بوابة الوسط»، على أن «كاف» يرغب في إقامة نهائيات كأس الأمم كما هو مقرر في يناير وفبراير، بعد أن عادت البطولة لموعدها القديم، لكن، ضيق الوقت قد يدفع اللجنة ومن ورائها الاتحاد العام لإعلان تأجيل البطولة لمدة عام، وفقا لما علمته «بوابة الوسط» من مصادرها الخاصة داخل مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

يأتي هذا بعد أن وصل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بطلان من مصر ومثلهما من المغرب إلى الدور نصف النهائي، هما الرجاء البيضاوي ويواجه الزمالك المصري، والوداد البيضاوي ويواجه الأهلي المصري، أما على صعيد بطولة «الكونفدرالية»، فسيلعب الفريق المصري الثالث بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية، لتسيطر المغرب على البطولتين في مراحلها المهمة، الأمر الذي أسهم في مزيد من الترقب والانتظار لحال الاتحادين المصري والمغربي بشأن استئناف النشاط من عدمه.

الترقب قائم أيضا في اتحاد كرة القدم الليبي، لكن، على صعيد التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون المقرر إقامتها العام المقبل، حيث ينافس «فرسان المتوسط»، ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ«كان 2021»، وتضم بجانب ليبيا منتخبات تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.