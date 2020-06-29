‎«عربي الجودو» بجهز لدورة للحكام عبر الإنترنت

جانب من منافسات الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد العربي للجودو، الفترة المقبلة، دورة صقل وإنعاش حكام الجودو العرب وبمشاركة خمسة حكام من كل اتحاد عربي.

ووجه الاتحاد العربي للجودو خطابًا بالخصوص لرؤساء الاتحادات العربية جاء فيه: «السادة رؤساء الاتحادات العربية للجودو يرجى التكريم بالعلم بأن لجنة الحكام بالاتحاد العربي للجودو تعتزم تنظيم دورة صقل وإنعاش لحكام الجودو العرب (أون لاين)».

وتابع: «نأمل موافقتكم والإيعاز لمَن يلزم بترشيح خمسة حكام وتزويدنا بأرقام هواتفهم الخاصة على أن يكون من ضمنهم رئيس لجنة الحكام باتحادكم، وذلك في موعد أقصاه العاشر من يوليو القادم».