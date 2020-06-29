وفاة مدرب النصر الليبي السابق بسبب «كورونا»

المدرب المصري محمد علوش (أرشيفية : الإنترنت)

انتقل إلى جوار المولى عز وجل مدرب فريق «النصر» السابق المصري محمد علوش بسبب إصابته بفيروس «كورونا» وشيعت الجنازة اليوم الإثنين.

وكان المدرب المصري علوش قد عمل مدربًا مساعدًا لمواطنه المدرب خالد القماش حين أشرف على تدريب وقيادة فريق «النصر» لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس العام 2010.

تمكن «النصر» من إقصاء فريق «الجيش» المغربي من الدور الأول عقب خسارته ذهابًا بهدفين لهدف في الرباط وفوزه إيابًا ببنغازي بهدفين لصفر ليقود الجهاز الفني المصري «النصر» لخوض المباراة النهائية التي فقدها أمام فريق «وفاق سطيف» الجزائري عقب خسارته ذهابًا ببنغازي بثلاثة أهداف لهدف وخسارته إيابًا بالجزائر بثلاثة أهداف لهدفين ليكتفي فريق «النصر» بلقب وصيف بطل شمال أفريقيا.