محاضرات لمدربي البوكسينغ العربي عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 29 يونيو 2020, 03:55 مساء

تنطلق الخميس المقبل دورة مدربي البوكسينغ العربي عبر الإنترنت وتتواصل لمدة أربعة أيام.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين قال أمين عام اتحاد البوكسبنغ الليبي حسين الفروج «إن الدورة ستنطلق الخميس 2 يوليو المقبل بكلمة لرئيس الاتحاد العربي الدكتور باسل الشاعر تعقبها محاضرتان».

وأضاف: «المحاضرة الأولى بعنوان أسس ونظريات التدريب للمحاضر فائز أبوعريضة عميد كلية التربية البدنية السابق جامعة اليرموك، والمحاضرة الثانية بعنوان أساليب الكيك بوكسينع يلقيها رئيس لجنة المدربين الدولية دايمي اكن، وفي اليوم الثاني الجمعة 3 يوليو سيتجدد الموعد مع محاضرتين أيضا، المحاضرة الأولى بعنوان الإصابات الرياضية، يلقيها نائب رئيس الاتحاد العربي للطب الرياضي الدكتور مازن قاشيش، والمحاضرة الثانية بعنوان المنشطات وأثرها السلبي يلقيها رئيس منظمة مكافحة المنشطات الأردنية الدكتور كمال الحديدي».

وأضاف «اليوم الثالث السبت 4 يوليو تقام المحاضرة الأولى عن سمات ومواصفات المدرب الناجح يلقيها عيسي أبونصار رئيس لجنة المدربين العرب، والمحاضرة الثانية بعنوان الطرق التدريبية يلقيها عضو لجنة المدربين العربية الدكتور هوبير عبدالله، وفي اليوم الختامي الأحد 5 يوليو تجرى المحاضرة الأولي بعنوان القيم في الحصة التدريبية يلقيها رئيس اللجنة الفنية العربية الدكتور نزار طالب، تعقبها المحاضرة الختامية بسؤال وجواب عن طريق عيسي نصار وهوبير عبدالله وجواد خويا ومحمد التايه».

يتولى التنسيق للدورة مقرر لجنة الحكام بالاتحاد العربي للبوكسينغ جهاد عشا.

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