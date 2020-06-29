أكاديمية «فرسان المتوسط» تتعاقد مع المعد البدني «انتيفه»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 29 يونيو 2020, 12:42 صباحا
أكاديمية «فرسان المتوسط» تتعاقد مع المعد البدني «انتيفه». (إنترنت)

تعاقدت إدارة أكاديمية فرسان المتوسط، رسمياً مع المعد البدني الشاب الكابتن فرج أنتيفه، لتولي مهمة الإشراف على منتخب أكاديمية فرسان المتوسط.

وأكد المدير العام للأكاديمية فرج بوبريق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اختيارالكابتن فرج أنتيفه جاء نتيجة لسجله والكفاءة ولديه ما يقدم في الجانب العلمي في الإعداد البدني السليم لمنتخب الأكاديمية والذي نحن في حاجة ماسة لمعد بدني بهذا السفي والخبرة.

ويعد المعد البدني فرج انتيفه من الخبرات اللليبية في هذا المجال فهو معيد في كلية التربية البدنية جامعة مصراتة، وطالب ماستر في جامعة بربينيو بفرنسا (ستابس فورومو) Staps Font Romeu ، التخصص: التدريب الرياضي.

كما تقلد العديد من المهمات الرياضية من بينها المعد البدني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المغرب، والمعد البدني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

أكاديمية «فرسان المتوسط» تتعاقد مع المعد البدني «انتيفه». (إنترنت)
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