وفاة لاعب المدينة السابق الطاهر البارودي

وفاة لاعب المدينة السابق الطاهر البارودي. (إنترنت)

انتقل إلى ذمة الله لاعب فريق المدينة السابق الطاهر البارودي، بعد صراع مع المرض ألم به ولم يمهله كثيراً.

وقد نعت إدارة نادي المدينة والجماهير الرياضية وزملاء الفقيد والرياضين القدامى الفقيد الذي اوري الثراء عصر اليوم بحضور لفيف من الجماهير الرياضية.