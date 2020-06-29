«أبوزقية» يطالب اتحاد الكرة الاستغناء عن تطبيق نظام الاحتراف

الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالواحد أبوزقية (فيسبوك)

طالب عبدالواحد أبوزقية الأمين العام الأسبق للاتحاد الليبي لكرة القدم، مجلس إدارة الاتحاد الحالي بتقديم مذكرة للفيفا يطلب فيها الاستغناء عن تطبيق نظام الاحتراف الذي لا يتناسب مع الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها ليبيا منذ فترة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاحتراف بهذه الظروف لم يخدم كرة القدم الليبية، واثقل كاهل الأندية وارهق ميزانيتها.

وأكد أنه لابد من وضع شروط صارمة لدخول انتخابات الاتحاد أو اللجان العاملة فيه وضرورة تصويب وضع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خاصة في موضوع الانتخابات حيث أنه من المعيب العمل بالنظام الحالي الذي تتساوي فيه فى التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد بنفس الصوت دون تفريق بين أندية لها بطولات وتاريخ وأندية مغمورة.