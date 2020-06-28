7 ليبيين في دورة الإحصاء لكرة السلة الأفريقية

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تنطلق غدًا دورة الإحصاء لكرة السلة عبر الإنترنت (أون لاين) التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة السلة وتتواصل ليومين.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك» سيشارك من ليبيا الإحصائيون أدم الحاجي وسفيان عميش وسليمان الطيرة ومؤيد التاجوري وحميد الحمري وعلي موسى وإسلام كربال، كما كلف الاتحاد الليبي آزر الحاجي مهمة الإشراف ومتابعة هذه الدورة.

يشار إلى أن الدورة باللغة الإنجليزية، ويشترط في المشارك أن يكون إحصائيًّا معتمدًا من الاتحاد الليبي، واجتاز بنجاح الدورة التي أُقيمت خلال العام 2018، وأن يتقن اللغة الإنجليزية بمستويى جيد جدًّا، ومن ضمن المشتغلين خلال موسم 2018-2019 على برنامج «FIBA live stats 7»، وأن يكون بحوزة المتقدم جهاز كمبيوتر وإنترنت عالي السرعة.