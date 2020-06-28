بيت المال يمثل ليبيا في اجتماع «تايكوندو العرب» عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 28 يونيو 2020, 09:27 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

عقد صباح أمس عبر الإنترنت اجتماع الاتحاد العربي للتايكوندو itf، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو itf ميشال ظاهر، وعدد من مندوبي دول عربية من بينها ليبيا، التي مثلها  في هذا الاجتماع محمد بيت المال.

واُفتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من نائب رئيس الاتحاد الدولي، مرحبًا بجميع المشاركين في هذا الاجتماع عن بعد، ومن ثم الحديث عن الرياضة العربية وما استُجد في الوضع الحالي من الأزمة التي عصفت بالعالم بسبب جائحة «كورونا».

وبعد ذلك تم وضع بنود جدول الأعمال متمثلة في الآتي:

الاهتمام بتوسيع القاعدة أفقيًّا في الوطن العربي، والاعتراف بالدول المنتسبة الجديدة، المشاركة في البطولات القارية الرسمية، الحديث عن الشعار الدولي  كمرخص دوليًّا، دعم الاتحادات العربية مستقبليًّا، وما يستجد من أعمال.

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