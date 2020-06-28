حزمة من القرارات في اجتماع الاتحاد الدولي لألعاب القوى عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 28 يونيو 2020, 06:34 مساء
منتخب ليبيا لألعاب القوى. (إنترنت)

عقد الاتحاد الدولي لألعاب القوى اجتماعًا عبر الإنترنت بمشاركة 91 شخصية رياضية من اتحادات قارتي آسيا وأوقيانوسيا، اتخذ فيه حزمة من القرارات من بينها: إعلان تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى العام 2022 وليتزامن مع بطولة العالم، وقبل عام من عام انتخابات الاتحاد الدولي في العام 2023.

كما تم إلغاء بطولة العالم للشباب «كينيا 2020»، وبطولة العالم للمشي في روسيا البيضاء، وأيضًا تأجيل بطولة العالم لنصف الماراثون وبطولة العالم للصالات المغلقة مارس2021م.

وحدد دولي ألعاب القوى المدن المستضيفة لمسابقاته المقبلة ومن بينها، بطولة العالم لاختراق الضاحية بمدينة باثورست الالأسترالية 20 مارس2021، وبطولة العالم للتتابعات في مدينة سيليزيا البولندية يومي 1 و2 مايو 2021، وبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة أوريغون الأميركية  في الفترة بين 15 و24 يوليو 2022.

وفي ختام الاجتماع نصح مدير الصحة والعلوم بالاتحاد اللاعبين، بعدم ارتداء الكمامات أثناء القيام بالتدريبات، مع الالتزام بارتدائها خارج فترات التدريب.

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