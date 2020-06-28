حملة «الجسد الواحد» برعاية نادي «الوفاق» أجدابيا

نادي «الوفاق» أجدابيا يطلق حملة «الجسد الواحد» (فيسبوك)

برعاية نادي «الوفاق» أجدابيا، انطلقت حملة «الجسد الواحد» وبالتنسيق مع الهلال الأحمر بالمدينة بعد تزايد حالات مرض «كورونا» بمدينة أجدابيا.

شكلت إدارة نادي «الوفاق» بمدينة أجدابيا لجنة من أبناء وشباب ومنتسبي المؤسسة العريقة، تقوم بإيصال المساعدات من المواد الغذائية ومواد التنظيف والخضراوات واللحوم ومستلزمات طبية للأسر القاطنة بجوار مدرسة «أسماء بنت الصديق».

يأتي هذا بعد صدور قرار من مديرية أمن أجدابيا بقفل مداخل ومخارج الحي بسواتر ترابية ولمدة أسبوعين إلى حين الانتهاء من أخذ العينات من المخالطين الذين يقيمون في هذا الحي، كما تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل الدور الاجتماعي لنادي «الوفاق» أجدابيا.

نادي «الوفاق» أجدابيا يطلق حملة «الجسد الواحد» (فيسبوك)

نادي «الوفاق» أجدابيا يطلق حملة «الجسد الواحد» (فيسبوك)