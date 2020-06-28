المغربي: نجهز لتنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم

منافسات سابقة في كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولى المغربي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أن الاتحاد يجهز لتنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم بنظام التجمع للفئة العمرية 12عاما، وينتظر فقط موافقة الاتحاد العام.

وأضاف المغربي أنه تم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذه التظاهرة من كل النواحي الرياضية والصحية، ومن ضمن ما جاء في الرسالة التي وجهها لأمين الاتحاد الليبي لكرة القدم «تعلمون جيدا شغف الشارع الرياضي بكرة القدم والدور الكبير الذى يلعبه أولياء الأمور من ناحية الاهتمام المباشر بأبنائهم الرياضيين خاصة الفئات السنية تحت 12 عاما، والحرص الكبير في تنفيذ الإجراءات الموصى بها لتفادي الإصابة بجائحة كورونا».

وأضاف «من هذا المنطلق ولثقتنا في أنديتنا ومدارس وأكاديميات الناشئين في نطاقنا وبالاجتماع بعدد منهم قررنا مخاطبتكم آملين إذنكم والموافقة على إقامة مسابقة رياضية بنظام التجمع وفي مكان آمن للفئة العمرية تحت 12 عاما حسب توصيات السيد المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم وبالمواصفات الفنية لهذه الفئة العمرية، علما بأنه تم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذه التظاهرة من كل النواحي الرياضية والصحية».