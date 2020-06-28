المغربي: نجهز لتنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 28 يونيو 2020, 03:06 مساء
منافسات سابقة في كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولى المغربي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أن الاتحاد يجهز لتنظيم تظاهرة رياضية في كرة القدم بنظام التجمع للفئة العمرية 12عاما، وينتظر فقط موافقة الاتحاد العام.

وأضاف المغربي أنه تم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذه التظاهرة من كل النواحي الرياضية والصحية، ومن ضمن ما جاء في الرسالة التي وجهها لأمين الاتحاد الليبي لكرة القدم «تعلمون جيدا شغف الشارع الرياضي بكرة القدم والدور الكبير الذى يلعبه أولياء الأمور من ناحية الاهتمام المباشر بأبنائهم الرياضيين خاصة الفئات السنية تحت 12 عاما، والحرص الكبير في تنفيذ الإجراءات الموصى بها لتفادي الإصابة بجائحة كورونا».

وأضاف «من هذا المنطلق ولثقتنا في أنديتنا ومدارس وأكاديميات الناشئين في نطاقنا وبالاجتماع بعدد منهم قررنا مخاطبتكم آملين إذنكم والموافقة على إقامة مسابقة رياضية بنظام التجمع وفي مكان آمن للفئة العمرية تحت 12 عاما حسب توصيات السيد المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم وبالمواصفات الفنية لهذه الفئة العمرية، علما بأنه تم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذه التظاهرة من كل النواحي الرياضية والصحية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتهامات لأربعة أشخاص حاولوا إسقاط تمثال رئيس أميركي أسبق
دولى
ما هي خيارات حماس بعد خطة التوسع الاستيطاني الجديدة؟
عربى
المقابر الجماعية والألغام ومذبحة مزدة.. جرائم حقوقية تحت بصر العالم
ليبيا
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
العدد 240 من جريدة «الوسط»: مصير سرت والجفرة.. وتحديات القطاع الطبي
ليبيا
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل البعوض ينقل «كورونا» للإنسان؟