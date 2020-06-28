الطويل يعلن خارطة طريق عودة النشاط الرياضي في ليبيا

محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحادات الرياضية بالأولمبية الليبية وعضو لجنة الأزمة المشكلة من هيئة الشباب والرياضة محمود الطويل في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أن عودة النشاط الرياضي يجب أن تكون تدريجية ووفق خطة محكمة تراعى فيها كل الاحتياطات والإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف الطويل أن اجتماع لجنة الأزمة الأخير تم الاتفاق فيه على جملة من الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للرجوع التدريجي للنشاط الرياضي، والتي يمكن أن تسهم بشكل فعّال في احتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومن بينها:

إقامة التدريبات في الأماكن المفتوحة أو الصالات الرياضية الجيدة التهوية.

الأعداد المستهدفة بالتدريب من 2 إلى 5 رياضيين على الأكثر.

وضع برنامج تدريبي بأقل عدد من الرياضيين إذا أمكن أو بمعدل حصتين تدريبيتين لكل رياضي في الأسبوع على الأكثر.

تخصيص وقت كاف من كل حصة تدريبية للتوعية بمخاطر جائحة فيروس كورونا.

المحافظة على تعقيم أماكن التدريب بشكل دوري.

تسليم كل رياضي أدوات ومعدات التدريب كعهدة شخصية لاستخدامها طيلة فترة التدريبات مع الحرص على تعقيمها بشكل دوري.

ضرورة ارتداء كل رياضي ومدرب الكمامات الطبية وإحضار مناديل خاصة لاستعمالها داخل أماكن التدريبات، ويتم التخلص منها مباشرة في سلة النفايات بعد كل حصة تدريبية.

ضرورة توفير مواد التنظيف والمطهرات وأماكن الغسل للحرص على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية لمدة 20 ثانية على الأقل قبل بداية التدريب ومن حين إلى آخر وبعد الانتهاء من الحصة التدريبية.

تجنب المصافحة والتلامس الجسدي بين الرياضيين أو المدربين.

تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم باليدين قدر المستطاع.

المحافظة على مسافة كافية بين الرياضيين وأطقم التدريب عند المناقشة أو إعطاء الحصص التدريبية النظرية.