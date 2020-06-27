نادي البرانس يحتفل بافتتاح ملعبه الجديد

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 27 يونيو 2020, 07:44 مساء
نادي البرانس يحتفل بملعبه الجديد (المركز الإعلامي)

احتفل نادي «البرانس» بمدينة القبة بافتتاح ملعبه الجديد لكرة القدم الذي تمت إعادة تعشيبه وتأهيله من جديد ليرتدي حلة جديدة.

وقد أُقيمت بهذه المناسبة مباراة تكريمية استعراضية شهدت مشاركة أبرز نجوم كرة القدم الليبية من جيل الأمس، أمثال فوزي العيساوي وعلي البشاري وفتحي سلطان وأحمد الزوي وسام الجلالي ومحمد الشيباني وناصر عبد السلام ومحمد عبد السلام.

التقى فريق قدامى المنتخب الليبي بفريق قدامى نادي «البرانس»، مستضيف المهرجان في أمسية كروية رائعة جسدت الوفاء في أبهى صوره ومعانيه، وشهدت حضور عدد كبير من الجمهور الرياضي الذي استعاد الذكريات الجميلة مع جيل الأمس القريب.

نادي البرانس يحتفل بملعبه الجديد (المركز الإعلامي)
نادي البرانس يحتفل بملعبه الجديد (المركز الإعلامي)
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