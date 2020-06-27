الليبي علي السميعي يترأس جلسات المخيم الدولي للتطوع

ينطلق، اليوم السبت عبر الإنترنت، المخيم الدولي للتطوع والإعلام الإلكتروني في دورته الثانية للعام 2020 تحت شعار «بالتطوع نمي ذاتك لترتقي مجتمعاتك» وسيتواصل المخيم لثلاثة أيام بإشراف المنظمة العربية للعمل التطوعي.

ولمعرفة مزيد المعلومات عن المؤتمر وبرنامجه، أوضح مشرف عام إدارة المخيم ورئيس إدارة الجلسات بالمؤتمر رئيس اللجنة الاستشارية بالمنظمة الدولية للعمل التطوعي ورئيس اللجنة الليبية للعمل التطوعي الدكتور علي السميعي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، بالقول: «إن الدورة تستهدف 70 مشاركًا من بلدان ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وسورية واليمن والعراق والأردن وعمان والسعودية وفلسطين والصومال والإمارات».

وعن برنامج الدورة قال السميعي: «إن الدورة ستقام على منصة زوم، وتحتوي على عديد المحاضرات القيمة، ويفتتحها خطيب المسجد الأقصى الدكتور عكرمة سعيد صبري بمحاضرة بعنوان (التطوع زمن الرعيل الأول وملائمته للعصر)، ويدير الندوة الكاتب والباحث في التراث الأستاذ عزيز العصا، والمحاضرة الثانية بعنوان (دور الإعلام الإلكتروني ومضمون عملية التسويق في ظل الأزمات) بإدارة الدكتور الجزائري مهدي رمضاني».

وأضاف: «في اليوم الثاني سيكون الموعد مع جلستين، الأولى بعنوان (أسس التفكير الإيجابي وتطبيقاته في تطوير الذات) للمحاضر الدولي المصري محمود الأكوح، والجلسة الثانية بعنوان (الغزو الفكري الإلكتروني وأثره على الأفراد والمجتمعات) للمحاضر الفلسطيني جمال الزبيدي، وفي اليوم الثالث سيتجدد الموعد مع محاضرتين، الأولى بعنوان (علم النفس الاجتماعي ودوره في تطوير الذات) للباحث والإعلامي التونسي علي البهلول وتختتم الدورة بمداخلة الدكتور ميلود صالح العبدلي من ليبيا عن طرق دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل التطوعي».

واختتم السميعي حديثه إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «على هامش المخيم سيتم تقييم عروض التجارب التطوعية للمشاركين من خلال لجنة تضم أبرز الكفاءات العربية، من بينهم الدكتور مجدي العباسي، من مصر والدكتور النوري عبي من تونس، والدكتور محمد ختاش من الجزائر.