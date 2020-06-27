الدامجة: لم أتقاضَ أي شيء من مستحقاتي المتبقية

المدير الفني السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة (أرشيفية : إنترنت)



قال المدير الفني الوطني السابق للمنتخب الليبي، جلال الدامجة، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «لم أتقاضَ أي شيء من مستحقاتي المتبقية عند اتحاد الكرة حتى الآن، بالرغم مما نشر في الإعلام من قبل اتحاد الكرة بأنه تم تسوية مستحقات المدربين الوطنيين والمساعدين والأطقم الفنية والإدارية».

وقال الدامجة: «إن ما يدور في الشارع الرياضي أعتبره مجرد إشاعة، ففي الواقع لم يتقاضَ أي مدرب أو مساعد أو إدري أي مبلغ حتى الآن».

وأضاف: «المشكلة في اتحاد الكرة أنه يسدد ديون المدربين الأجانب بالدولار واليورو، خوفا من العقوبات، بينما نحن المدربين الوطنيين نعاني في تسديد مستحقاتنا المالية».

وعن قيمة المبالغ المتبقية قال الدامجة: «لدي استحقاقات سابقة من اتحاد جمال الجعفري 135 ألف دينار و175 ألف دينار ليبي القيمة الثانية في العقد الثاني مع اتحاد الكرة».

من جهة أخرى أعلنت إدارة أكاديمية «وسباك برشلونة»، توصلها إلى اتفاق مع المدرب الليبي جلال الدامجة، يقضي بقيادته الفنية للأكاديمية الإسبانية خلال الاستحقاقات المقبلة انطلاقًا من المعسكر التدريبي لعدد من نجوم ليبيا، الذي سيبدأ الشهر المقبل بمدينة سوسة التونسية.