35 مشاركا في دورة تحكيم بوكسينغ ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يونيو 2020, 07:21 مساء
منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، الخميس، دورة حكام البوكسينغ الليبي عبر الإنترنت، التي يحاضر فيها الخبير العربي جهاد عشا، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال أمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج: «إن الدورة استهدفت 35 مشاركًا وبدأت بكلمات افتتاحية لرئيس الاتحاد العربي للبوكسينغ باسل الشاعر، ورئيس البوكسينغ الليبي محمد الزروق، وأمين البوكسينغ الليبي حسين الفروج، ومحاضر الدورة جهاد عشا».

واضاف الفروج: «تشتمل الدورة العديد من المحاضرات من بينها التعريف برياضة الكيك بوكسينغ ونبذة عن كيفية التحكيم فى أساليبها والمهارات القتالية وصفات وواجبات الحكم والقاضي وسلطات الحكم وإشارات الحكم ومحاضرة عن الوزن والقرعة».

واختتم: «تشمل الدورة أيضًا الفحص والطبيب وزمن المباراة والحلقة ومعداتها وأجهزة الوقاية ومعايير منح النقاط وكيفية إدارة اللقاء على الحلقة والبساط، وأحكام الفوز والتصرف عقب الضربات القاضية وكيفية التحكيم الإلكتروني وآخر التعديلات على القانون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر من «مشكلة خطيرة»
دولى
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محكمة: مسحوق التلك «جونسون أند جونسون» يسبب السرطان