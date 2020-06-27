35 مشاركا في دورة تحكيم بوكسينغ ليبيا

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت، الخميس، دورة حكام البوكسينغ الليبي عبر الإنترنت، التي يحاضر فيها الخبير العربي جهاد عشا، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال أمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج: «إن الدورة استهدفت 35 مشاركًا وبدأت بكلمات افتتاحية لرئيس الاتحاد العربي للبوكسينغ باسل الشاعر، ورئيس البوكسينغ الليبي محمد الزروق، وأمين البوكسينغ الليبي حسين الفروج، ومحاضر الدورة جهاد عشا».

واضاف الفروج: «تشتمل الدورة العديد من المحاضرات من بينها التعريف برياضة الكيك بوكسينغ ونبذة عن كيفية التحكيم فى أساليبها والمهارات القتالية وصفات وواجبات الحكم والقاضي وسلطات الحكم وإشارات الحكم ومحاضرة عن الوزن والقرعة».

واختتم: «تشمل الدورة أيضًا الفحص والطبيب وزمن المباراة والحلقة ومعداتها وأجهزة الوقاية ومعايير منح النقاط وكيفية إدارة اللقاء على الحلقة والبساط، وأحكام الفوز والتصرف عقب الضربات القاضية وكيفية التحكيم الإلكتروني وآخر التعديلات على القانون».