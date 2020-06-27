اتحاد الرماية يجهز لمسابقة كأس ليبيا بندقية ومسدس

جانب من منافسات الرماية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)



حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للرماية 12 يوليو المقبل موعدًا لتنظيم منافسات كأس الاتحاد الليبي للرماية تخصص بندقية ومسدس 10، وطلبت لجنة المسابقات من مندوبي الأندية التواصل معها للاطلاع على موعد الاجتماع الفني الذي سيعقد في غرفة الاتحاد الليبي للرماية على برنامج الفايبر، واستلام الكشوفات الخاصة بتسجيل الرماة.



نظام المسابقة سيكون معدلًا وفق متطلبات المرحلة، وحسب برنامج تقليص عدد الرماة، وتتكون كل مجموعة من 4 رماة ويسمح للرامي فقط بدخول ميدان الرماية، أما المدرب فيقف خلف الحاجز الزجاجي والتوقيت بين كل مجموعة 6 ساعات، بحسب ما ذكره اتحاد اللعبة عبر صفحته على «فيسبوك».

وكشفت الصفحة ضرورة خضوع الرماة والمدربين لبرنامج متابعة صحي يتم تدوينه بالكشف المرفق لمدة 10 أيام قبل المشاركة وتحسب نتيجة الرامي في منافسات الدور التمهيدي للفرق ونتيجة الدور النهائي لمنافسات الفردي، وعلى أن يقتصر التواجد لحكم ميدان وحكم إحصاء فقط، وستنقل للمنافسات مباشرة على غرفة الفايبر الخاصة بالاتحاد أيام تكليف لجنة لرصد واعتماد الأرقام القياسية واعتمادها.