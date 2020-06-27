محاضرة «قانون الكوميتي» في ختام دورة حكام الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يونيو 2020, 07:17 مساء
دورة لمدربي الكاراتيه في بنغازي (الإنترنت: أرشيفية)

تختتم، اليوم السبت، دورة حكام الكاراتيه العرب عبر الإنترنت بمحاضرة بعنوان «قانون الكوميتي واستعداد الحكم للبطولة» يلقيها عضو لجنة التحكيم العربي والآسيوي الدكتور مشرف الشهري.

يشار إلى أن الدورة انطلقت الخميس الماضي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي للكاراتيه، وتهدف للتخفيف من صورة الأزمة الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول ومؤسساتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآثارها السلبية على الرياضة والرياضيين، بحسب ما نشرته صفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

كما تهدف لتزويد المدربين العرب بجديد قانون اللعبة وأُلقيت في اليوم الافتتاحي محاضره بعنوان «قانون الكوميتي.. المستجدات والتعديلات بالقانون»، ألقاها رئيس لجنة حكام آسيا منصور السلطان.

وأُقيمت، أمس الجمعة، المحاضرة الثانية بعنوان «قانون الكاتا»، وألقاها عضو لجنة الحكام الدولية الدكتور عماد السرسي.

وفي تصريح لأمين عام الكاراتيه العربي، حميد الزرعوني، قال لصفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك»: «الاتحاد العربي للكاراتيه استثمر فترة توقف النشاط الرياضي بأفضل صورة، وحقق في مجال تأهيل الكوادر من خلال تنظيمه لدورتي مدربي الكان والكوميديا، اللتين استهدفتا 1600 مشارك من 17 دولة عربية».

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