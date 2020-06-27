الشويهدي يعتمد اللوائح الفنية لـ«القوة البدنية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 27 يونيو 2020, 07:14 مساء
الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية (إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي لـ«القوة البدنية»، منير مصطفى الشويهدي، القرار رقم (7 ) لسنة 2020 بشأن تعديل اللوائح الفنية والتنفيذية للقوة البدنية، وجاء في مادته الأولى تعديل اللوائح التنفيذية والفنية الصادرة بقرار من رئيس الاتحاد  رقم 1 للعام 2015 بشأن إصدار اللوائح الفنية.

وفي مادته الثانية تعتمد اللوائح التنفيذية والفنية الجديدة، وتضم لائحة قيد اللاعبين والمدربين ولائحة الحكام ولائحة المسابقات ولائحة الأرقام القياسية ولائحة الطعون ولائحة الجزاءات ولائحة المنتخبات، بحسب ما نشرته صفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد القوة البدنية وافق في اجتماعه العادي الأول لسنة 2020 على تعديل اللائحة التنفيذية والفنية للعبة وفق النظام الأساسي للعبة المعتمد من الاتحاد الدولي IPF سنة 2018، ووافق ايضًا على تجديد عقد مدرب منتخب ليبيا طارق مخلوف، لمدة ثلاث سنوات قادمة، وتكليف المحامي محمد سعد المهدوي مستشارًا قانونيًّا باتحاد القوة البدنية.

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