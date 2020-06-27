اجتماع المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للسباحة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 27 يونيو 2020, 05:42 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين (فيسبوك)

عقدت المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للسباحة اجتماعها الأول مساء الخميس الماضي عبر الإنترنت، بحضور الدول الخمس، وهي: ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للسباحة.

مثل ليبيا في الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، بجانب رئيس الاتحاد الجزائري محمد عبدالحكيم، ورئيس الاتحاد المصري ياسر إدريس، ورئيس الاتحاد المغربي إدريس حسا، بحضور منسق المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للسباحة، وأمين عام الاتحاد العربي للسباحة زوهير المفتي.

تضمن جدول الأعمال العديد من البنود، منها أنشطة الاتحادات الأعضاء خلال فترة الحجر، وأنشطة الاتحادات الأعضاء بعد فترة الحجر، والبطولة الأفريقية للمنطقة الأولى في السباحة، وتعيين مرشحي المنطقة الأولى الأفريقية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للسباحة.

افتتح المنسق الاجتماع بالترحيب وإعطاء الكلمات للحضور، وبعد نقاش مستفيض لخدمة السباحة العربية والأفريقية، تم ترشيح زوهير المفتي وياسر إدريس لعضوية الاتحاد الأفريقي للسباحة.

رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين في الاجتماع (فيسبوك)
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