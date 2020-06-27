«الجزيرة» ينشر قائمة المصنفين دوليا في الشطرنج

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)

نشرت جريدة زوارة الرياضية قائمة تعريفية بأسماء اللاعبين المصنفين دوليًّا والتابعين للأندية الرياضية داخل نطاق الاتحاد الفرعي للشطرنج بالمنطقة الغربية.

شملت القائمة ستة شطرنجيين من نادي الجزيرة زوارة وهم: صلاح فطيس «التصنيف الدولي 1856» وأنور قشمش «التصنيف الدولي 1614» وأصيل فطيس «التصنيف الدولي 1549» ووائل العزابي «التصنيف الدولي 1470» وأيوب فطيس «التصنيف الدولي 1677» وعمرو فطيس «التصنيف الدولي 1422».

يشار إلى أن آخر مشاركة رسمية لشطرنجيي الجزيرة كانت في بطولة «قو مكة الدولي» للشطرنج التي أقيمت بجزيرة جربة التونسية خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير الماضي، والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)

أحد أبطال نادي الجزيرة في الشطرنج (فيسبوك)