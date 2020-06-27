أزمة مستحقات «الدامجة» تعود على الساحة الرياضية من جديد

مدرب منتخب ليبيا السابق، جلال الدامجة (أرشيفية - إنترنت)

تجددت على الساحة الرياضية الليبية من جديد، أزمة مستحقات المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، بعدما كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تخلّص من بعض ديونه المتراكمة، والتي باتت أخيراً تهدد مستقبل الكرة في البلاد، وذلك بعد أن سدد أجور عدد من المدربين الذين أشرفوا على تدريب المنتخب في آخر سنتين، مع منح الدامجة، 175 ألف دينار ليبي لتكملة باقي مستحقاته التي تم تسديدها سابقاً.

ولكن خرج المدرب الوطني، جلال الدامجة، لينفي كل ما تردد في الساعات الماضية، حول استلام مستحقاته المالية من الاتحاد المحلي لكرة القدم، قائلًا في تصريحات صحفية، لموقع "كورة": "كل ما جرى تداوله عن استلامي لمستحقاتي مجرد أخبار كاذبة"، كاشفًا أن مستحقاته المالية تبلغ 175 ألف دينار ليبي، بعضها من العقد الأول، موضحًا أنه استلم جزءًا بسيطًا، وهو 80 ألف دينار، وأوضح أن هيئة الشباب والرياضة رصدت مبلغ 800 ألف دينار، تم تقسيمه على المدربين أصحاب المستحقات.

وكانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق، أن الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة الدكتور بشير القنطري، قررت التكفل بدفع المستحقات المالية المتأخرة لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم والخاصة بالمدربين المحليين للمنتخبات الوطنية. وأوضحت التقارير أن الهيئة أبلغت اتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني بإبلاغها بقيمة المبالغ المالية المستحقة للمدربين المحليين والأجهزة الفنية المعاونة لهم وهم: جلال الدامجة، وأبوبكر باني، وفوزي العيساوي الذين قادوا المنتخب الوطني الأول على فترات متتالية وأفراد الطاقم المعاون لهم، وكذلك رضا عطية وجهازه الفني المعاون الذي قاد المنتخب الأولمبي الوطني. وأشارت التقارير إلى أن إجراءت دفع هذه الديون جاهزة على طاولة مسؤولي الشؤون المالية بالهيئة، وتنتظر فقط استلام ميزانية الهيئة لعام 2020. وأبدى المدير الفني السابق لـ"فرسان المتوسط"، استياءه من رغبة اتحاد الكرة خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة هو وزملاؤه، بعد وصول دعم هيئة الشباب والرياضة بتسديد ديون المدربين الوطنيين، وأكد الدامجة في تصريح إلى جريدة «الوسط» أنه من غير المعقول أن تخصم رواتب المدربين بعد جهدهم وعملهم بصدق وانتظارهم أشهراً طويلة، وأنه يرفض التنازل عن حقوقه، بعد أن قام بواجبه كمدرب دون مزايدات أو ادعاءات أو بطولات من البعض.

كما أن الدامجة، قد هدد اتحاد كرة القدم الليبي برئاسة عبدالحكيم الشلماني، باللجوء إلى "الفيفا" في حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي قضاها في قيادة فرسان المتوسط. وأبدى المدربون المحليون الذين قادوا المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب استياءهم من تصرفات مسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم، خاصة وأنهم قاموا بسداد مقدم التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني الأول، الذي انتهى عقده مع نهاية شهر أبريل الماضي، في حين أنهم لم يسددوا المستحقات المتأخرة للمدربين الوطنيين السابقين.

وذكر الدامجة للمقربين منه أن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة عبارة عن 5 أشهر متأخرة من أيام رئاسة جمال الجعفري لاتحاد الكرة بقيمة 15 ألف دينار في الشهر بإجمالي 75 ألف دينار، وكذلك قيمة راتب سنة ونصف عن الفترة الأخيرة التي تولى فيها قيادة المنتخب خلفا لباني والعيساوي، بقيمة 20 ألف دينار في الشهر، لافتا إلى أنه تنازل لاتحاد الكرة عن راتب سنة كاملة ويطالب بالحصول على مستحقات 6 أشهر بإجمالي 120 ألف دينار.

وجاءت تصريحات "الدامجة" بعدما كانت هيئة الشباب والرياضة قدمت دعماً بقيمة 850 ألف دينار لتسديد ديون متراكمة للمدربين والإداريين، بعد أن طلب اتحاد الكرة مليوني دينار لتسديد ديون والتزامات عدة سنوات ماضية، إلا أن أزمة مستحقات الدامجة الذي تولى مهمة تدريب «فرسان المتوسط» مرتين مازالت تبحث عن حل، وسبق وقال الدامجة العام الماضي في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «أمهل الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى نهاية العام لتسديد رواتبي المتأخرة جداً، بعد أن انتظرت كثيراً، وعلى اتحاد الكرة أن يكون متجاوباً، وأن يحترم المدرب الوطني مثلما يسارع بتسديد رواتب المدربين الأجانب، ويوفر لهم الأموال».

وفي أكتوبر 2017، طالب الدامجة بمستحقاته المالية المتأخرة له ولجميع أفراد جهازه المعاون، حيث لم يتسلم ديناراً واحداً منذ توليه المسؤولية، ومرَّ عامٌ كاملٌ على تعاقده الذي انتهى بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، دون أن يفاتحه أحدٌ في مسألة التجديد من عدمه، ليدفع التجاهل الدامجة للخروج إلى مختلف وسائل الإعلام للمطالبة بحسم موقفه، إما بإعلان الاستمرار أو الرحيل، لكن يبدو أن تصريحات ماضية لرئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري بشأن رغبته في تغيير الجهاز الفني واستقدام مدرب أجنبي، لولا الأزمة المالية الخانقة التي وقفت حائلاً أمام ذلك وقتها، كانت بمثابة مؤشرات أكدت اتجاه نية الجعفري نحو التغيير في أي وقت.