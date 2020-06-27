مهرجان صيف ليبيا 2020 ينطلق ببنغازي في أغسطس

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)

تحتضن مدينة بنغازي مهرجان صيف ليبيا 2020 المنوع للرياضة السياحية والذي يشرف عليه الاتحاد الليبي للرياضات الجوية والاتحاد الليبي للدرجات النارية والمائية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية علي احنيش «أن مهرجان صيف ليبيا 2020 سيكون منوع ومثير ونهدف من خلاله عودة الانشطة الرياضية في ليبيا بعد جائحة كورونا وتوقف النشاط العام وبهذه المناسبة ادعو جميع الأندية التي لها ألعاب بحرية وبرية وجوية للمشاركة في هذا المهرجان».

وعن الفترة الزمنية وموعد انطلاق المهرجان قال احنيش «تم تحديد الموعد في الفترة من 15 إلى 25 أغسطس المقبل والمكان سيكون بمدينة بنغازي وسوف نصدر جدول بالألعاب المدرجة في هذا المهرجان خلال هذا الاسبوع إلي كل محبي الرياضة المثيرة والمغامرات».

وعن الألعاب التي تم اعتمادها قال احنيش «ألعاب متعددة من بينها السباحة والرياضة الجوية في القفز الحر بالمظلات والبرمتور وألعاب آخرى كما تتواجد الدراجات النارية البحرية والألواح الطائرة وحلبة لاستعراض لسيارات الرياضية وتجمع للدرجات النارية الكلاسكية وكذلك تجمع السيارات الكلاسيكية على هيئة معرض».

وأكمل «هناك حلبة كروز كنتري ليبيا 2020 وكرة الطائرة الشاطئية ومسابقة استعراض الأجسام للفتنس على شاطئ البحر وكذلك مسابقه افضل مصور في المهرجان و ألعاب شعبية للأطفال على شاطئ البحر وعروض للدراجات النارية الاستعراضية».

وأختتم احنيش قائلا «سوف يتم اقامة حفل ختام لجميع المشاركين في هذا المهرجان ونتمنى أن تكون المشاركة جيدة ومن مختلف المدن الليبية وهذه دعوة مفتوح للجميع».

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في المهرجان (أرشيفية : الإنترنت)