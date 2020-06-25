توقيع اتفاقية توأمة بين أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية والأهلي المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 25 يونيو 2020, 10:35 مساء
توقيع اتفاقية توأمة بين أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية والأهلي المصراتي. (إنترنت)

وقع نادي الأهلي المصراتي، صباح اليوم الخميس، في مسرح قاعة الأميرات بمدينة مصراتة اتفاقية توأمة مع أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية، تحت رعاية أكاديمية فرسان المتوسط، وبحضور المدير العام للأكاديمية فرج بوبريق، ورئيس نادي الأهلي المصراتي لؤي بن ساسي، وبحضور شخصيات رياضية وثقافية وإعلامية ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات رسمية.

وقد وقع اتفاقية التوأمة فرج بوبريق المدير العام لأكاديمية فرسان المتوسط، وكيل نادي بوتيف بلوفديف البلغارية، ولؤي بن ساسي رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصراتي.

ومن جهته أعرب لؤي بن ساسي رئيس نادي الأهلي المصراتي عن سعادته بتوقيع اتفاقية توأمة، والتعاون مع الأكاديمية التي تخدم مصلحة ناشئي كرة القدم بالنادي.

هذه الاتفاقية سوف تفتح الأبواب أمام الناشئين حسب تصريح الأستاذ فرج بوبريق مدير الأكاديمية، ووكيل النادي البلغاري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، وتفسح المجال أيضًا أمام الناشئ الليبي لتطويره وتأهيله وإعداده وتسويقه من خلال منصة بوتيف بلوفديف.

وعن البرامج المستقبلية قال: سوف نسعى مستقبلا كذلك إلى تفعيل باقي الاتفاقات الأوروبية التي أمضتها الأكاديمية مع عدد من الأندية والأكاديميات الأوروبية والخليجية، مضيفًا: لدينا العديد من الاتفاقات الدولية ونسعى مستقبلاً لتفعيلها في ليبيا أيضا.

توقيع اتفاقية توأمة بين أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية والأهلي المصراتي. (إنترنت)
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