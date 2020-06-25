3 محاضرات في دورة مدربي الكاراتيه العرب عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 25 يونيو 2020, 09:38 مساء
3 محاضرات في دورة مدربي الكاراتيه العرب عبر الإنترنت. (إنترنت)

تنطلق اليوم عبر الإنترنت دورة مدربي الكاراتيه العرب التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي للكاراتيه، للتخفيف من صورة الأزمه الحالية في ظل الإجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدول ومؤسساتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وآثارها السلبية على الرياضة والرياضيين.

وتهدف الدورة أيضًا لتزويد المدربين العرب بجديد قانون اللعبة، حيث تأتي أولى المحاضرات اليوم بعنوان (قانون الكوميتي المستجدات والتعديلات بالقانون) يلقيها رئيس لجنة حكام آسيا الأستاذ منصور السلطان.

وغدًا الجمعة سيتجدد الموعد مع المحاضرة الثانية بعنوان (قانون الكاتا)، يلقيها عضو لجنة الحكام الدولية الدكتور عماد السرسي.

وتختتم الدورة السبت بالمحاضرة الثالثة بعنوان (قانون الكوميته واستعداد الحمم للبطولة)، يلقيها عضو لجنة التحكيم العربية والآسيوية الدكتور مشرف الشهري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تندد بكتاب بولتون حول ترامب وتصفه بـ«المضلل والأحادي الجانب»
دولى
أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بـ«كورونا»
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ما مآل تعاظم الدور التركي في ليبيا وما هي آثار ...
فيديو
بومبيو: نعمل مع شركائنا الأوروبيين لتفعيل المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
مكافحة الأمراض: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
ليبيا
باشاغا يجتمع مع مسؤولين بالإدارة الأميركية عبر «فيديو كونفرانس»
ليبيا
في مقابلته مع قناة «الوسط» (Wtv) عقيلة صالح يتحدث عن دور دول الجوار وكيفية عودة ...
ليبيا
المسماري يطالب بتعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ...
ليبيا
«الصحة العالمية» تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين خلال الأسبوع المقبل
دولى
في مذكراته.. بولتون يسخر من عرض ترامب تعيينه مبعوثا للمصالحة الليبية
ليبيا
رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري ورفضه منح اللقب للأهلي
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم: رحيل سلوى سعد بوقعيقيص أيقونة ثورة 17 فبراير
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال عقار لعلاج «كوفيد-19» في الاتحاد الأوروبي