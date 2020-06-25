3 محاضرات في دورة مدربي الكاراتيه العرب عبر الإنترنت

3 محاضرات في دورة مدربي الكاراتيه العرب عبر الإنترنت. (إنترنت)

تنطلق اليوم عبر الإنترنت دورة مدربي الكاراتيه العرب التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي للكاراتيه، للتخفيف من صورة الأزمه الحالية في ظل الإجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدول ومؤسساتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وآثارها السلبية على الرياضة والرياضيين.

وتهدف الدورة أيضًا لتزويد المدربين العرب بجديد قانون اللعبة، حيث تأتي أولى المحاضرات اليوم بعنوان (قانون الكوميتي المستجدات والتعديلات بالقانون) يلقيها رئيس لجنة حكام آسيا الأستاذ منصور السلطان.

وغدًا الجمعة سيتجدد الموعد مع المحاضرة الثانية بعنوان (قانون الكاتا)، يلقيها عضو لجنة الحكام الدولية الدكتور عماد السرسي.

وتختتم الدورة السبت بالمحاضرة الثالثة بعنوان (قانون الكوميته واستعداد الحمم للبطولة)، يلقيها عضو لجنة التحكيم العربية والآسيوية الدكتور مشرف الشهري.