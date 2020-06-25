فتحي ناجي يشارك في دورة مدربي الهوكي عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 25 يونيو 2020, 12:15 صباحا
جانب من منافسات سابقة في الهوكي بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

شارك الليبي فتحي ناجي، فى الدورة التأسيسية لمدربي الهوكي عبر الإنترنت التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد المصري للهوكيو، والتى تواصلت لثلاثة أيام.

وقال المدرب فتحي ناجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدورة كانت متميزة وناجحة والاستفادة منها كانت ممتازة.

وأوضح أن الدورة شملت العديد من المحاضرات القيمة من بينها قانون لعبة الهوكي والتدريب الرياضي وعلم النفس الرياضي وأدوار المدرب الرياضي والمراحل الدفاعية والهجومية وتحليل تحركات الفرق وكيفية بناء وحده تدريبية، وحاضر فيها الأساتذة ماجد أبوطالب وأحمد عصمت والسيد عبدالوهاب.

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