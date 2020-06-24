خماسي ليبي في لجنة العلاقات بالاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم

صالح خطاب. (إنترنت)

صدر عن الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، قرارًا بتشكيل لجنة العلاقات العامة بالاتحاد برئاسة الفلسطيني كريم ياسين.

وضمت اللجنة في عضويتها خمسة أعضاء من ليبيا وهم صالح خطاب الساعدي، وعادل الأوجلي، ومخلوف المبروك، وعمران عبدالجليل، والصافي أبوبكر.

ومن الجزائر ثلاثة أعضاء هم أحمد أبودودة حمزة، وسفيان مسعودي والناصر غراس، ومن المغرب مولاي محمد، وسفيان الحدودي، ومن الاْردن محمد عبدالكريم الترك، ومن سورية أحمد محموم صالح ومن السودان عِوَض ياسين، ومن الكويت جاسر نصار، ومن تونس رضا عبداللطيف.

يذكر أن ليبيا تشغل عدة مناصب في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم من بينها النائب الأول لرئيس الاتحاد فتحي مهشهش، ورئيس لجنة الخبراء سعيد التائب، ويتواجد أيضًا أربعة أعضاء من ليبيا في لجنة الخبراء، وهم عبدالكافي عبدالعزيز، وعبدالعزيز مديقش، والأستاذان فرحات سالم، وجمال المحيشي، بالإضافه إلى الدكتورة حدهم العابد في عضوية لجنة الرياضة النسوية.