خماسي ليبي في لجنة العلاقات بالاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 يونيو 2020, 08:57 مساء
صالح خطاب. (إنترنت)

صدر عن الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، قرارًا بتشكيل لجنة العلاقات العامة بالاتحاد برئاسة الفلسطيني كريم ياسين.

وضمت اللجنة في عضويتها خمسة أعضاء من ليبيا وهم صالح خطاب الساعدي، وعادل الأوجلي، ومخلوف المبروك، وعمران عبدالجليل، والصافي أبوبكر.

ومن الجزائر ثلاثة أعضاء هم أحمد أبودودة حمزة، وسفيان مسعودي والناصر غراس، ومن المغرب مولاي محمد، وسفيان الحدودي، ومن الاْردن محمد عبدالكريم الترك، ومن سورية أحمد محموم صالح ومن السودان عِوَض ياسين، ومن الكويت جاسر نصار، ومن تونس رضا عبداللطيف.

يذكر أن ليبيا تشغل عدة مناصب في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم من بينها النائب الأول لرئيس الاتحاد فتحي مهشهش، ورئيس لجنة الخبراء سعيد التائب، ويتواجد أيضًا أربعة أعضاء من ليبيا في لجنة الخبراء، وهم عبدالكافي عبدالعزيز، وعبدالعزيز مديقش، والأستاذان فرحات سالم، وجمال المحيشي، بالإضافه إلى الدكتورة حدهم العابد في عضوية لجنة الرياضة النسوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو: قرار الضم في الضفة الغربية «يرجع للإسرائيليين»
دولى
شقيق لترامب يسعى لمنع صدور كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأميركي
عربى
«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف