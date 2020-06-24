الاجتماع الفني الأول لدراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي

الاجتماع الفني الأول لدراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي . (إنترنت)

عقد مدير إدارة شؤون الرياضة ورئيس لجنة الأزمة حسين البوسيفي، ظهر اليوم، اجتماعًا فنيًّا مع عدد من الخبراء والمختصين بفيروس «كورونا».

حضر الاجتماع أعضاء لجنة الأزمة المكلفة من هيئة الرياضة، ومندوب عن اللجنة الأولمبية.

وتناول الاجتماع دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق خطة محكمة، يراعى فيها الاحتياطات والإجراءات الصحية والوقائية من فيروس «كورونا»، وفي حالة اتخاذ القرار بعودة النشاط، سيتم الإقرار به عن طريق اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا».

وفي سياق الاجتماع تمت مناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الرياضي في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الهيئة في هذا الملف.

وكان عدد من الاتحادات طالب في وقت سابق من لجنة الأزمة إيجاد آليات لعودة الأنشطة الرياضية الفردية، ومن بينها الاتحاد الليبي لبناء الأجسام.