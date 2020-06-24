الاتحاد السكندري يعلن حالة إيجابية لـ«كورونا».. والسلتو خضع للمسحة

أنيس السلتو (صفحة الاتحاد السكندري على فيسبوك)

أعلن نادي الاتحاد السكندري المنافس في مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم والمحترف بصفوفه المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو، ظهور حالة إيجابية لفيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19»، اليوم الأربعاء، دون الإفصاح عن اسم الشخص المصاب.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين اللاعبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال طبيب الفريق عمرو الأشرم، الذي قام بعزل اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وكان مصدر في نادي إنبي قد كشف عن وجود حالة إيجابية بالفريق.

وخضع المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو، الإثنين، لمسحة الكشف عن فيروس «كورونا»، مع فريقه الاتحاد السكندري.

وضع مسؤولو وزارة الشباب والرياضة في مصر، بعض المعايير والإجراءات الاحترازية، كشرط لعودة النشاط بشكل رسمي، من بينها إخضاع جميع لاعبي ومدربي وأطراف منظومة كرة القدم بجميع درجات الدوريات المختلفة للكشف الطبي الدقيق، مع عمل مسحات مجانية، قبل الانخراط في التدريبات اليومية ومن ثم استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق بساعات إعلان اتحاد كرة القدم، اكتشاف ست حالات إيجابية بفيروس «كورونا» في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية، قبل استئناف مسابقة الدوري العام الممتاز وجميع الدرجات الأدنى في المسابقة الكبرى.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: «كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور ست حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي، الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق».

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي، وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعدا للعودة للتدريبات بعد تطبيق الإجراءات الطبية.

الأندية التي أجرت المسحة الثانية هي: الاتحاد، إنبي، المقاولون، نادي مصر، سموحة، بينما أعلن اتحاد كرة القدم في وقت سابق ظهور نتيجة المسحات التي أجراها لاعبو الأهلي والإنتاج الحربي ونادي طلائع الجيش وحرس الحدود ووادي دجلة. وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي خضعت لإجراء مسح فيروس «كورونا».