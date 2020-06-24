شخصيات رياضية ليبية تنعى بشير غريبة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:56 مساء
بشير غريبة (أرشيفية : الإنترنت)

عبرت عدة شخصيات رياضية ليبية عن حزنها لرحيل أحد شخصيات كرة القدم الليبية، الحارس السابق المعروف بشير غريبة، الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض مفاجئ.

رئيس جمعية قدامى الرياضيين بمدينة زوارة علي الطرمال، نعى الفقيد في بيان باسم الجمعية، معتبرا الفقيد أحد رموز نادي الجزيرة والمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث كان مثالا للأخلاق وحب الخير والمثل الفاضلة والقيم النبيلة.

وأشاد في البيان بما قدمه لنادي الجزيرة خلال سبعة عشر عاما لعب فيها مرتديا غلالة الجزيرة، ولعب مع المنتخب العسكري والمدرسي وفي سجله قرابة 300 مباراة منها قرابة 30 مباراة دولية.

الحارس الدولي جمال الوخى نعى زميله بشير غريبة على صفحته الشخصية، داعيا له بالرحمة والمغفرة، واعتبر أن الوسط الرياضي فقد شخصية رياضية رائعة.

الصحفي الرياضي محمد بالطة كتب على صفحته الشخصية «فيسبوك» قال: «فارس من فرسان كرة القدم الليبية يترجل مقدما التعازي في وفاته لكل أسرة نادي الجزيرة».

الإداري المخضرم أحمد اليزيدي نعى الفقيد، واعتبره أحد الشخصيات المعطاءة في كرة القدم الليبية ونادي الجزيرة، قائلا: «إن الوسط الرياضي حزين لرحيله، ودعا له بالرحمة والمغفرة».

بشير غريبة (أرشيفية : الإنترنت)
بشير غريبة (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف