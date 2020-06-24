بيت المال لـ«بوابة الوسط»: اهتمام دولي واسع بالتايكوندو في ليبيا قريبا

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد محمد بيت المال، المندوب الليبي في الاتحاد الدولي للتايكوندو، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الاتحاد الدولي ميشال ضاهر، قال له في اتصال هاتفي معه إنه ممنون جدا من انضمام ليبيا إلى الأسرة الدولية للعبة.

وأضاف بيت المال قائلا: «سوف يتم إرسال نماذج من قبل الاتحاد الدولي لتسجيل الرياضيين والحكام الليبيين والأندية الرياضية التي تمارس لعبة التايكوندو، وذلك بعد اعتماد الاتحاد الليبي في المنظومة الدولية».

وأكمل: «سوف يتم كذلك منح تراخيص دولية للمدربين والأندية المنتسبة وإرسال مدرب دولي لتطوير اللعبة في ليبيا، وإقامة دورات تأهيل للمدربين والحكام، وسوف يرسل روزنامة الاتحاد الدولي السنوية للمشاركات الدولية الخارجية لليبيا».

واختتم بيت المال حديثه قائلا: «نائب رئيس الاتحاد الدولي أشاد بأن ليبيا تزخر بالمواهب والخامة الجيدة، وسوف نهتم بالرياضيين والمدربين والحكام من أجل تطوير اللعبة أكثر في ليبيا، من خلال البرنامج العام الذي يضعه الاتحاد الدولي».

وكان محمد بيت المال قد شارك خلال هذا الأسبوع في اجتماع الاتحاد الدولي عبر الإنترنت مندوبا عن ليبيا.

من ناحية أخرى، يعقد غدا الخميس أول اجتماع تأسيسي لرياضة التايكوندو بقاعة الاجتماعات بفندق المدينة الكائن بشارع شوقي في تمام الساعة 12:00 ظهرا تحت إشراف نادي بالخير.

ودعت اللجنة المنظمة للاجتماع جميع المدربين ومندوبي الأندية الرياضية المعنيين لحضور الاجتماع، الذي سيخصص لانتساب الأندية الليبية للعبة التايكوندا للاتحاد الدولي.

ميشال ضاهر (أرشيفية : الإنترنت)