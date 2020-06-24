هيئة الرياضة تطلب من الاتحادات والأندية الإسراع في غلق ميزانياتها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:39 مساء

وجه مدير إدارة شؤون الرياضة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، حسين البوسيفي، خطابا لرؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء مجالس الأندية ورؤساء الاتحادات الرياضية العامة، يطالبهم بقفل الدعم المالي المستلم من هيئة الشباب والرياضة عن العام 2019 خلال 20 يوما.

وجاء في التعميم «السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية.. نأمل منكم موافاتنا بقفل الدعم المالي الذي صرف لكم من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة عن العام 2019، على أن تكون معتمدة من قبل الجمعية العمومية ومصدق عليها من مكتب مدقق حسابات، وفق ما جاء في النظام الأساسي الموحد للاتحادات والأندية الرياضية، وذلك في موعد أقصاه عشرون يوما».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف