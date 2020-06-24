هيئة الرياضة تطلب من الاتحادات والأندية الإسراع في غلق ميزانياتها

وجه مدير إدارة شؤون الرياضة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، حسين البوسيفي، خطابا لرؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء مجالس الأندية ورؤساء الاتحادات الرياضية العامة، يطالبهم بقفل الدعم المالي المستلم من هيئة الشباب والرياضة عن العام 2019 خلال 20 يوما.

وجاء في التعميم «السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية.. نأمل منكم موافاتنا بقفل الدعم المالي الذي صرف لكم من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة عن العام 2019، على أن تكون معتمدة من قبل الجمعية العمومية ومصدق عليها من مكتب مدقق حسابات، وفق ما جاء في النظام الأساسي الموحد للاتحادات والأندية الرياضية، وذلك في موعد أقصاه عشرون يوما».