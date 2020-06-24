التحدي مصراتة ونجوم صرمان يمثلان ليبيا في «أفريقية القدم المصغرة»

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة قرر إسناد تنظيم كأس أفريقيا للأندية الأبطال للعام 2020 لنادي الاتحاد الرياضي بالحمامات بتونس، بعد اعتذار جنوب أفريقيا وتقدمها بطلب تأجيل استضافتها للبطولة للعام 2021.
وأضاف الطويلب قائلا: «سيمثل ليبيا في هذا المحفل الأفريقي التحدي مصراتة، بصفته بطل الدوري الليبي 2019 وحامل لقب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال 2018، وفريق نجوم صرمان بصفته الفائز ببطولة كأس ليبيا للعام 2019».