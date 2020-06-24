الليبي سالم روما مطلوب في النصر الكويتي

الليبي سالم المسلاتي «روما» (المركز الإعلامي)

دخل نادي النصر الكويتي في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم الليبي سالم المسلاتي، الشهير بـ«روما»، لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل ليكون خلفا للبرازيلي أندرسون.

وتلقى نادي النصر الكويتي موافقة مبدئية من اللاعب الليبي لتمثيله لمدة موسم واحد، ويصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق، إلى جانب اللبناني قاسم الزين، والبحريني سيد ضياء، والإيفواري روبن، والأردني بهاء عبدالرحمن، حسب ما كشفه موقع «كورة LY » عبر «فيسبوك».

نادي النصر الكويتي فسخ عقد لاعبه البرازيلي أندرسون قبل انتهاء الموسم الجاري لعدم اقتناع الجهاز الفني، بقيادة المدرب أحمد عبدالكريم، باستمراره مع الفريق لفترة أطول.

سالم المسلاتي «روما» (29 عاما) سبق له اللعب مع ناديي النصر والاتحاد الليبيين، وخاض تجربة احترافية مع أندية الرمثا الأردني وزاخو العراقي، وخاض أيضا تجربة قصيرة مع حرس الحدود المصري في الموسم الماضي، قبل أن يفسخ عقده سريعا ويعود من جديد لناديه الاتحاد الليبي، الذي توج معه بجائزة أفضل لاعب في ليبيا للعام 2018، والمقدمة من راديو ليبيا الرياضي مصراتة.