الليبي سالم روما مطلوب في النصر الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 24 يونيو 2020, 12:22 مساء
الليبي سالم المسلاتي «روما» (المركز الإعلامي)

دخل نادي النصر الكويتي في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم الليبي سالم المسلاتي، الشهير بـ«روما»، لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل ليكون خلفا للبرازيلي أندرسون.

وتلقى نادي النصر الكويتي موافقة مبدئية من اللاعب الليبي لتمثيله لمدة موسم واحد، ويصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق، إلى جانب اللبناني قاسم الزين، والبحريني سيد ضياء، والإيفواري روبن، والأردني بهاء عبدالرحمن، حسب ما كشفه موقع «كورة LY » عبر «فيسبوك».

نادي النصر الكويتي فسخ عقد لاعبه البرازيلي أندرسون قبل انتهاء الموسم الجاري لعدم اقتناع الجهاز الفني، بقيادة المدرب أحمد عبدالكريم، باستمراره مع الفريق لفترة أطول.

سالم المسلاتي «روما» (29 عاما) سبق له اللعب مع ناديي النصر والاتحاد الليبيين، وخاض تجربة احترافية مع أندية الرمثا الأردني وزاخو العراقي، وخاض أيضا تجربة قصيرة مع حرس الحدود المصري في الموسم الماضي، قبل أن يفسخ عقده سريعا ويعود من جديد لناديه الاتحاد الليبي، الذي توج معه بجائزة أفضل لاعب في ليبيا للعام 2018، والمقدمة من راديو ليبيا الرياضي مصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف