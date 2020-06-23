«الليبية» تصدر بيانا بمناسبة اليوم الأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 03:21 مساء

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بيانا بمناسبة اليوم الأولمبي الذي يصادف اليوم الثلاثاء 23 يونيو.

وهنأت اللجنة الأولمبية بهذه المناسبة كل الرياضيين ورواد الحركة الأولمبية، وتؤكد بالعمل معا على مساعدة وتشجيع الآخرين على رفع لياقتهم واتباع نمط حياة سعيدة، وفقا لما جاء عبر صفحة اللجنة على «فيسبوك».

ودعت اللجنة في بيانها كل الرياضيين الأولمبيين للتفاني في تجسيد القيم الأولمبية والحرص على تحقيق الأهداف السامية للرياضة، وعلى الرغم من عدم إقامة احتفالية بهذه المناسبة حرصا على سلامة الجميع من جائحة فيروس «كورونا» ندعو كل الرياضيين ومسؤولي الاتحادات والأندية المؤسسات الرياضية لضرورة التمسك بالميثاق الأولمبي.

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