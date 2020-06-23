ليبيان في لجان رابطة رواد التنس العربي

عقدت الهيئة الإدارية للرابطة العربية لرواد التنس الأرضي اجتماعا عبر الإنترنت، ترأسه العراقي خالد السلطاني، تم فيه اختيار عضوين من ليبيا في عضوية اللجان العاملة بالرابطة، وهما الدكتور كمال الغول في لجنة العلاقات العامة والتطوير، وامحمد اللموشي في اللجنة الإعلامية للرابطة.
وجاء تشكيل لجان الرابطة العربية لرواد التنس الأرضي لتضم في لجنة التطوير والعلاقات العامة، برئاسة أيمن عوض «مصر» وعضوية سهام المالكي «العراق» وكمال الغول «ليبيا» ومبارك رضا «الكويت»، وفقا لما جاء عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك».
وضمت اللجنة الإعلامية برئاسة الناطق الإعلامي للرابطة علي السلطاني «العراق» وعضوية نبيل مزود «اليمن» ومحسن شبر «الكويت» وامحمد اللموشي «ليبيا» وفهد السعد «السعودية».
وضمت اللجنة الفنية كمال خنجي «البحرين» وعضوية كمال عبدالله «العراق» وعادل عبدالفتاح «مصر» ومحمد البلوشي «عمان» ونادر ضرغام «لبنان» وعباس عبدالدائم «السودان».
وضمت لجنة الحكام برئاسة يوسف الطريف «السعودية» وعضوية أحمد الحواج «البحرين» وفؤاد إبراهيم «العراق» ومحمد الملا «قطر» وعبدالهادي أبوغزالة «الأردن».