ليبيان في لجان رابطة رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 02:38 مساء
جانب من منافسات سابقة في التنس (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت الهيئة الإدارية للرابطة العربية لرواد التنس الأرضي اجتماعا عبر الإنترنت، ترأسه العراقي خالد السلطاني، تم فيه اختيار عضوين من ليبيا في عضوية اللجان العاملة بالرابطة، وهما الدكتور كمال الغول في لجنة العلاقات العامة والتطوير، وامحمد اللموشي في اللجنة الإعلامية للرابطة.

وجاء تشكيل لجان الرابطة العربية لرواد التنس الأرضي لتضم في لجنة التطوير والعلاقات العامة، برئاسة أيمن عوض «مصر» وعضوية سهام المالكي «العراق» وكمال الغول «ليبيا» ومبارك رضا «الكويت»، وفقا لما جاء عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وضمت اللجنة الإعلامية برئاسة الناطق الإعلامي للرابطة علي السلطاني «العراق» وعضوية نبيل مزود «اليمن» ومحسن شبر «الكويت» وامحمد اللموشي «ليبيا» وفهد السعد «السعودية».

وضمت اللجنة الفنية كمال خنجي «البحرين» وعضوية كمال عبدالله «العراق» وعادل عبدالفتاح «مصر» ومحمد البلوشي «عمان» ونادر ضرغام «لبنان» وعباس عبدالدائم «السودان».

وضمت لجنة الحكام برئاسة يوسف الطريف «السعودية» وعضوية أحمد الحواج «البحرين» وفؤاد إبراهيم «العراق» ومحمد الملا «قطر» وعبدالهادي أبوغزالة «الأردن».

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