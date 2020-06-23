ليبيا تترأس لجنة الخبراء بالاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم

جانب من فاعليات سابقة لأكاديميات كرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

وجد خمسة خبراء أكاديميين من ليبيا في لجنة الخبراء الأكاديميين والفنيين التي شكلها الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، وأسند رئاستها لليبي دكتور سعد التائب. وضمت اللجنة في عضويتها من ليبيا أربعة أعضاء وهم دكتور عبدالكافي عبدالعزيز ودكتور عبدالعزيز مديقش وجمال المحيشي وفرحات سالم، وفقا لما كشفته صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

وضمت اللجنة في عضويتها من الأردن عبدالسلام حسين جابر ومحمد أبوالطيب وحسن العوزن وحموده دياب.

ومن مصر مفتي إبراهيم ومحمد مسعود إبراهيم ومحمود سيد هاشم وإبراهيم رياض، ومن الجزائر مزاري فاتح وعبدالغني نعمان وعبدالمالك شتوي.

ومن العراق لؤي المصرف وأمين عطا، ومن تونس مكرم الزغبي ومحمد الساحلي، ومن اليمن عبدالسلام مقبل الريمي، ومن السعودية محمد بن ماجد البليهشي، ومن الإمارات أحمد سعد الشريف، ومن فلسطين أحمد الحسن، ومن الكويت نواف الخطاف.