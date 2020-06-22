علي زايد يقدم استقالته لاتحاد ألعاب القوى

العداء الأولمبي الليبي السابق علي المبروك زايد. (إنترنت)

نشر العداء الأولمبي الليبي السابق علي المبروك زايد، على صفحته الشخصية، استقالته من منصب مدير فني للاتحاد الليبي لألعاب القوى، وجاءت أسباب الاستقالته حسبما نشر لظروف خاصة به.

ويعد العداء الأولمبي علي زايد أحد أبطال ليبيا والمنتخب الوطني، كافح بإرادته القوية وعزيمته الشديدة من أجل أن يتبوأ مكانة متميزة في ألعاب القوى بسباقات المسافات الطويلة، ومنها الماراثون.

كما أنه خطَّ اسمه بحروف بارزة كبطل متميز، وكان يملك إمكانات تؤهله لأفضل مما حققه، لكن أسبابا عديدة حالت دون ذلك، ومثل ليبيا في عديد المحافل الرياضية الخارجية، وحقق خلالها ما حقق من نتائج متنوعة.