دورة تدريبية خاصة بمركز زوارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 22 يونيو 2020, 07:47 مساء
الخبير والمدرب الوطني فرحات سالم. (إنترنت)

تختتم اليوم الإثنين، بمقر مركز زوارة لتدريب ناشئي كرة القدم، الدورة التدريبية الخاصة بالجهاز الفني للمركز بقيادة الخبير والمدرب الوطني فرحات سالم.

واستمرت الدورة، التي انطلقت يوم السبت 20 يونيو، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية، وهدفت الدورة إلى تأهيل الطاقم الفني علميًّا واكتساب الخبرات التطبيقية في مجال علوم التدريب.

وحاضر في الدورة، حسب صفحة وزارة الرياضية عبر «فيسبوك»، الخبير والمدرب الوطني فرحات سالم الذي يشغل منصب المدير الفني للمركز.

وتعمل إدارة المركز على إقامة مجموعة من الدورات التدريبية مفتوحة لكافة المدربين والمهتمين برعاية واعتماد من الاتحاد الليبي لكرة القدم.

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